Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Подъемы уровней воды ожидаются на реках Украины 8-9 марта вследствие продолжения медленного снеготаяния и осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"8-9 марта в результате продолжения медленного снеготаяния и осадков, ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8 часов. 7 марта, на:
- притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской обл., Р.Вишня (бассейн Сяна) 0,3 - 1,3 м;
- левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой обл., реках бассейна Прута, Сирете 0,1 - 0,7 м;
- реках Закарпатья 0,5-1,5 м;
- реках бассейнов Западного Буга и Припяти 0,3 - 0,8 м", - отметили спасатели.
Также ожидается разрушение ледовых явлений, ледоход. Местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды, в частности на участке Днестра Залещики - верховья Днестровского водохранилища.
"Дальнейшие изменения гидрологического режима уточняться в зависимости от синоптической ситуации", - подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, 8 марта дороги Украины, кроме южных регионов, укроет гололедица.