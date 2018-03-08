Рятувальники попередили про підвищення рівнів води у річках України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Підйоми рівнів води очікуються на річках України 8-9 березня внаслідок продовження повільного сніготанення та опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“8-9 березня в результаті продовження повільного сніготанення та опадів, очікуються підйоми рівнів води над рівнями на 8 год. 7 березня, на:
— притоках Дністра у Львівській, Івано-Франківській обл., р.Вишня (басейн Сяну) 0,3 — 1,3 м;
— лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій обл., річках басейну Прута, Сіреті 0,1 — 0,7 м;
— річках Закарпаття 0,5-1,5 м;
— річках басейнів Західного Бугу і Прип’яті 0,3 — 0,8 м”, — зазначили рятувальники.
Також очікується руйнування льодових явищ, льодохід. Місцями можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води, зокрема на ділянці Дністра Заліщики — верхів’я Дністровського водосховища.
“Подальші зміни гідрологічного режиму уточнюватиметься в залежності від синоптичної ситуації”, — підкреслили у ДСНС.
Нагадаємо, 8 березня дороги України, окрім південних регіонів, вкриє ожеледиця.