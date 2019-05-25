Спасатели предупредили об опасности затоплений на западе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Спасатели предупредили о повышении уровней воды на реках, что спровоцирует опасность затоплений на западе Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По данным Укргидрометцентра, ожидается продолжение повышения уровней воды:
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- 25-26 мая на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,1-0,6 м над уровнями на 4:00 24 мая, с последующим затоплением заводей, с/х угодий. Сохраняется возможность превышения отметок затопления приречных населенных пунктов, зданий, госпобъектов в Сокольском районе Львовской области.
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- 25-27 мая на реках бассейна Припяти на 0,2-0,8 м над уровнями на 8:00 24 мая, с последующим затоплением заводей, с/х угодий и хозяйственных построек. Возможно достижение отметки затопления дорог местного значения, хозяйственных объектов и с/х угодий в ряде сел Любешевского, Маневицкого, Волынской области и Сарненского района Ровенской области.
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- Вечером 24 мая и на протяжении 25 мая во верховьях горных притоков Днестра и на малых водотоках (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 24 мая. Местами возможен начальный выход воды на пойму и формирование местного, склонного стока.
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Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погоды.