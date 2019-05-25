Рятувальники попередили про небезпеку затоплень на заході України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Рятувальники попередили про підвищення рівнів води на річках, що спровокує небезпеку затоплень на заході України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
За даними Укргідрометцентру, очікується продовження пiдвищення рiвнiв води:
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- 25-26 травня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) на 0,1-0,6 м над рiвнями на 4 годину 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угiдь. Зберiгається можливiсть перевищення вiдмiток затоплення прирiчкових населених пунктiв, будiвель, госпоб'єктiв у Сокальському районі Львівської областi.
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- 25-27 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 8 годину 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угідь та господарських споруд. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у рядi сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області.
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- Ввечерi 24 травня та впродовж 25 травня у верхів’ях гірських приток Дністра та на малих водотоках (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями на 8 годину 24 травня. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву та формування мiсцевого, схилового стоку.
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