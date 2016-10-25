Спасатели Киевской области начали поиски пропавшего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киевской области в Кагарлыкском районе спасатели начали поиски пропавшего мальчика 2005 года рождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киевской области.
Сегодня, 25 октября, в 03:30 спасателям Кагарлицкого района поступило сообщение о том, что 24 октября в селе Бурты ребенок с проблемами здоровья не вернулся из школы домой.
К поиску ребенка привлекли спасателей, жителей села и полицейских.
Осуществляется обход домовладений друзей, знакомых тех, кто видел его последним, прочесывается лес и лесополосы.