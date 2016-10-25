Спасатели Киевской области начали поиски пропавшего ребенка

Сегодня, 25 октября, в 03:30 спасателям Кагарлицкого района поступило сообщение о том, что 24 октября в селе Бурты ребенок с проблемами здоровья не вернулся из школы домой.

К поиску ребенка привлекли спасателей, жителей села и полицейских.

Осуществляется обход домовладений друзей, знакомых тех, кто видел его последним, прочесывается лес и лесополосы.