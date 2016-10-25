Рятувальники на Київщині розпочали пошуки зниклої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Київщині в Кагарлицькому районі рятувальники розпочали пошуки зниклого хлопчика 2005 року народження. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Київській області.
Сьогодні, 25 жовтня, о 03:30 до рятувальників Кагарлицького району надійшло повідомлення про те, що 24 жовтня в селі Бурти дитина із вадами здоров’я не повернулась зі школи додому.
До пошуку дитини залучили рятувальників, мешканців села та поліцейських.
Наразі здійснюється обхід домоволодінь друзів, знайомих тих хто бачив його останнім, прочісується ліс та лісосмуги.