Спасатели Николаевской области приступили к разминированию Черного моря

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66756 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108448 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166311 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122018 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119913 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114287 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105405 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157397 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спасатели Николаевской области приступили к разминированию Черного моря

Спасатели Николаевской области приступили к разминированию Черного моря

Киев  •  УНН

 • 9288 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. На территории Николаевской области начались плановые работы по приведению в безопасное состояние акватории Черного моря в районах Кинбурнского полуострова, острова Березань и т.д., ведь именно эти места остаются наиболее загрязненными опасными остатками прошлых войн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Группа водолазных работ и подводного разминирования Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области работает над выполнением Региональной целевой программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы и Плана проведения работ по разминированию акватории Черного моря в пределах области.

"Работы по разминированию - это важное направление деятельности нашей Службы. Они проводятся ежегодно, начиная с ранней весны и до осени, пока позволяют погодные условия. Как показывает практика, мы каждый раз обнаруживаем новые места, где остались взрывоопасные предметы времен прошлых войн. И этот год тоже не исключение. Поэтому накануне сезона отдыха, мы проведем работы по уничтожению опасных находок, чтобы обезопасить людей, в период массового отдыха", - отметил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко.

В рамках этапа, который продлится с 5 по 15 апреля, будет проведено изъятие обнаруженных боеприпасов, транспортировки и их обезвреживания путем контролируемого подрыва. На сегодняшний день, в акватории моря вблизи острова Березань и на побережье, специалистами выявлено 58 взрывоопасных предметов, из них 28 артснарядов, 14 взрывателей и 18 других ВОП.

Напомним, 7 апреля военные моряки флотов Украины и морской охраны 7 стран учились в Одессе организации проведения операций по морскому перехвату и защите морской инфраструктуры.

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