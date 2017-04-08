Спасатели Николаевской области приступили к разминированию Черного моря

Группа водолазных работ и подводного разминирования Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области работает над выполнением Региональной целевой программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы и Плана проведения работ по разминированию акватории Черного моря в пределах области.

"Работы по разминированию - это важное направление деятельности нашей Службы. Они проводятся ежегодно, начиная с ранней весны и до осени, пока позволяют погодные условия. Как показывает практика, мы каждый раз обнаруживаем новые места, где остались взрывоопасные предметы времен прошлых войн. И этот год тоже не исключение. Поэтому накануне сезона отдыха, мы проведем работы по уничтожению опасных находок, чтобы обезопасить людей, в период массового отдыха", - отметил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко.

В рамках этапа, который продлится с 5 по 15 апреля, будет проведено изъятие обнаруженных боеприпасов, транспортировки и их обезвреживания путем контролируемого подрыва. На сегодняшний день, в акватории моря вблизи острова Березань и на побережье, специалистами выявлено 58 взрывоопасных предметов, из них 28 артснарядов, 14 взрывателей и 18 других ВОП.

Напомним, 7 апреля военные моряки флотов Украины и морской охраны 7 стран учились в Одессе организации проведения операций по морскому перехвату и защите морской инфраструктуры.