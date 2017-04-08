Рятувальники Миколаївщини приступили до розмінування Чорного моря

Група водолазних робіт та підводного розмінування Головного управління ДСНС України у Миколаївській області працює над виконанням Регіональної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки та Плану проведення робіт з розмінування акваторії Чорного моря в межах області.

“Роботи по розмінуванню — це важливий напрямок діяльності нашої Служби. Вони проводяться щорічно, починаючи з ранньої весни, і аж до осені, доки дозволяють погодні умови. Як показує практика, ми щоразу виявляємо нові місця, де залишилися вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. І цей рік теж не виключення. Тому напередодні сезону відпочинку, ми проведемо роботи зі знищення небезпечних знахідок, щоб убезпечити людей, у період масового відпочинку”, — зазначив начальник Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Максим Грицаєнко.

В рамках етапу, який триватиме з 5 по 15 квітня, буде проведено вилучення виявлених боєприпасів, транспортування та їх знешкодження шляхом контрольованого підриву. На сьогоднішній день, в акваторії моря поблизу острова Березань та на узбережжі, фахівцями виявлено 58 вибухонебезпечних предмети, з них 28 артснарядів, 14 підривників та 18 інших ВНП.

Нагадаємо, 7 квітня військові моряки флотів України та морської охорони 7 країн навчалися в Одесі організації проведення операцій з морського перехоплення та захисту морської інфраструктури.