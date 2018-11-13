Спасатели ликвидировали возгорание в шахте жилого дома в Одессе

“13 ноября в 18:30 в г. Одесса на пр. Шевченко, 33Б в 17-этажном жилом доме произошло возгорание в шахте электрокабелей. В 19:17 подразделениями ГСЧС пожар локализован”, — указано в сообщении.

В 20:36 пожар был ликвидирован. Было спасено 7 человек, на свежий воздух выведено 35 человек. В больницу госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения 4 человека (из них 2 ребенка). К тушению привлечены 47 чел л/с и 10 ед. техники ГСЧС.

Напоминаем, что сегодня в Оболонском районе Киева по улице Героев Сталинграда, где вспыхнула многоэтажка, эвакуировано 60 человек, еще 10 взрослых и 5 детей спасены. Об этом сообщили представители ГСЧС в городе Киеве во время стрим-трансляции УНН. “Площадь пожара 80 квадратных метров, пожар охватил с 2 по 23 этажи с распространением на общий коридор на одном из этажей. Загорелись электрокабели в шахте лифта”, - сообщили спасатели.