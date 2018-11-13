Пожежа у столичній багатоповерхівці: врятовано 5 дітей і 10 дорослих

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Оболонському районі Києва по вулиці Героїв Сталінграда, де спалахнула багатоповерхівка, евакуйовано 60 осіб, ще 10 дорослих і 5 дітей врятовано. Про це повідомили рятувальники у стрім-трансляції УНН.

"Площа пожежі 80 квадратних метрів, пожежа охопила з 2 по 23 поверхи з розповсюдженням на загальний коридор на одному з поверхів. Загорілися електрокабелі у шахті ліфту", - повідомили рятувальники.

За словами співробітників ДСНС, евакуйовано 60 людей, ще 10 дорослих і 5 дітей врятовано. На місці працюють 75 рятувальників.

Коли відновлять електропостачання в будинку - поки невідомо.

Нагадаємо, в Оболонському районі м.Києва по вулиці Героїв Сталінграда, 2д загорілася багатоповерхівка.

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