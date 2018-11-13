Пожежа у столичній багатоповерхівці: врятовано 5 дітей і 10 дорослих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Оболонському районі Києва по вулиці Героїв Сталінграда, де спалахнула багатоповерхівка, евакуйовано 60 осіб, ще 10 дорослих і 5 дітей врятовано. Про це повідомили рятувальники у стрім-трансляції УНН.
"Площа пожежі 80 квадратних метрів, пожежа охопила з 2 по 23 поверхи з розповсюдженням на загальний коридор на одному з поверхів. Загорілися електрокабелі у шахті ліфту", - повідомили рятувальники.
За словами співробітників ДСНС, евакуйовано 60 людей, ще 10 дорослих і 5 дітей врятовано. На місці працюють 75 рятувальників.
Коли відновлять електропостачання в будинку - поки невідомо.
Нагадаємо, в Оболонському районі м.Києва по вулиці Героїв Сталінграда, 2д загорілася багатоповерхівка.