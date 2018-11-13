Пожар в столичной многоэтажке: спасено 5 детей и 10 взрослых
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Оболонском районе Киева по улице Героев Сталинграда, где вспыхнула многоэтажка, эвакуировано 60 человек, еще 10 взрослых и 5 детей спасены. Об этом сообщили спасатели в стрим-трансляции УНН.
"Площадь пожара 80 квадратных метров, пожар охватил с 2 по 23 этажи с распространением на общий коридор на одном из этажей. Загорелись электрокабели в шахте лифта", - сообщили спасатели.
По словам сотрудников ГСЧС, эвакуированы 60 человек, еще 10 взрослых и 5 детей спасены. На месте работают 75 спасателей.
Когда восстановят электроснабжение в доме - пока неизвестно.
Напомним, в Оболонском районе Киева по улице Героев Сталинграда, 2д загорелась многоэтажка.