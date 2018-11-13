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Рятувальники ліквідували загоряння у шахті житлового будинку в Одесі

Рятувальники ліквідували загоряння у шахті житлового будинку в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Одесі рятувальники ліквідували загоряння у шахті житлового будинку, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України та офіційну Facebook-сторінку відомства.

“13 листопада о 18:30 в м. Одеса на пр. Шевченка, 33Б у 17-ти поверховому житловому будинку виникло загоряння в шахті електрокабелів. О 19:17 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано”, — вказано у повідомленні.

О 20:36 пожежу ліквідовано. Було врятовано 7 осіб, на свіже повітря виведено 35 осіб. До лікарні госпіталізовано з підозрою на отруєння продуктами горіння 4 особи (з них 2 дитини). До гасіння залучено 47 чол о/с та 10 од. техніки ДСНС.

Нагадуємо, що сьогодні в Оболонському районі Києва по вулиці Героїв Сталінграда, де спалахнула багатоповерхівка, евакуйовано 60 осіб, ще 10 дорослих і 5 дітей врятовано. Про це повідомили представники ДСНС у місті Києві під час стрім-трансляції УНН. “Площа пожежі 80 квадратних метрів, пожежа охопила з 2 по 23 поверхи з розповсюдженням на загальний коридор на одному з поверхів. Загорілися електрокабелі у шахті ліфту”, — повідомили рятувальники.

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