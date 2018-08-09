Спасатели достигли прогресса с ликвидацией пожара на востоке Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Испанские спасатели по состоянию на четверг приняли меры для стабилизации природного пожара, который разгорелся в Лученте в восточной провинции Валенсия, что является промежуточной фазой между активным и контролируемым пожаром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы экстренных служб Валенсийского сообщества.
"Работы по ликвидации пожара в пострадавших районах продолжаются. Лесной пожар стабилизируется, что является предварительным фазой перед взятием под контроль", - сообщили в ведомстве.
Из-за пожара, который начался в понедельник, 6 августа, в Лученте, по последним данным, выгорело уже 3 тыс. гектаров в шести районах.
Напомним, ранее сообщалось, что ликвидацией пожара, который, по предварительной версии, был вызван ударом молнии, занимаются 25 воздушных средств и 600 человек.