Спасатели достигли прогресса с ликвидацией пожара на востоке Испании

"Работы по ликвидации пожара в пострадавших районах продолжаются. Лесной пожар стабилизируется, что является предварительным фазой перед взятием под контроль", - сообщили в ведомстве.

Из-за пожара, который начался в понедельник, 6 августа, в Лученте, по последним данным, выгорело уже 3 тыс. гектаров в шести районах.

Напомним, ранее сообщалось, что ликвидацией пожара, который, по предварительной версии, был вызван ударом молнии, занимаются 25 воздушных средств и 600 человек.