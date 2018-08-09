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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Рятувальники досягли прогресу з ліквідацією пожежі на сході Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Іспанські рятувальники станом на четвер вжили заходів для стабілізації природної пожежі, яка розгорілася в Лученте у східній провінції Валенсія, що є проміжною фазою між активною та контрольованою пожежою. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-служби екстрених служб Валенсійської громади.

Рятувальники досягли прогресу з ліквідацією пожежі на сході Іспанії

"Роботи з ліквідації пожежі у постраждалих районах продовжуються. Лісова пожежа стабілізується, що є попередньою фазою перед взяттям під контроль", - повідомили у відомстві.

Через пожежу, яка розпочалася у понеділок, 6 серпня, у Лученте, за останніми даними, вигоріло вже 3 тис. гектарів у шести районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ліквідацією пожежі, яка, за попередньою версією, була викликана ударом блискавки, займаються 25 повітряних засобів та 600 осіб.

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