Спасательное судно "Сапфир", захваченное россиянами, вернулось под контроль Украины - ОП

Детали

По словам Ермака, над возвращением "Сапфира" работал лично Президент Украины, вся команда Офиса, Министерство инфраструктуры и Международная Морская Организация (IMO). Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена еще 25 марта в рамках первого обмена пленными.

"... спасательное судно "Сапфир" является единственным украинским гражданским специализированным судном, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять соответствующие задачи в открытом море.

С момента полномасштабного наступления российской федерации на Украину, спасательный буксир участвовал в спасательных операциях на Черном море. В частности при участии "Сапфира" был ликвидирован пожар на борту танкера "Millenial Spirit" (флаг Молдовы), который возник в результате ракетного обстрела со стороны России", - написал руководитель ОП.

Украина всегда возвращает своих и свое. Это касается как людей, так и имущества, а также территорий. Не оставим россии никаких шансов, резюмировал Ермак.

Напомним

Украинское спасательное судно "Сапфир" россияне захватили у острова Змеиный еще 26 февраля.