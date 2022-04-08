Рятувальне судно "Cапфір", захоплене росіянами, повернулося під контроль України - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. Сьогодні його доставили в румунський порт Суліна. Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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За словами Єрмака, над поверненням "Сапфіра" працював особисто Президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація (IMO). Усі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими.
"... рятувальне судно "Сапфір" є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі.
З моменту повномасштабного наступу російської федерації на Україну, рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема за участі "Сапфіра" була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку росії, - написав керівник ОП.
Україна завжди повертає своїх та своє. Це стосується як людей, так і майна, а також територій. Не залишимо росії жодних шансів, резюмував Єрмак.
Нагадаємо
Українське рятувальне судно "Сапфір" росіяни захопили біля острова Зміїїний ще 26 лютого.