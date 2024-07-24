Ряд населенных пунктов Броварского района остались без газа из-за повреждения подземного распределительного газопровода высокого давления, которое вызвано стройтехникой во время проведения несогласованных земляных работ на одном из частных участков. Об этом сообщает Киевская ОГА, передает УНН.

Детали

В Броварском районе из-за повреждения подземного распределительного газопровода высокого давления ряд населенных пунктов остались без газа. Оперативные службы уже работают на месте над устранением последствий аварии. Аварийно отключены 4149 потребителей в с. Рожны, с. Скибин, с. Литки, с. Литочки, с. Соболевка и хуторе Парня - говорится в сообщении.

Кроме населенных пунктов, без газоснабжения остались садовые товарищества "Ландыш", "Подснежник", "Трудовик", "Зачарованная Десна", "Любич", "Академические Сады", "Прилесье".

Газопровод был поврежден стройтехникой во время проведения несогласованных земляных работ на одном из частных участков. Начальник КОВА Руслан Кравченко обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента и привлечения причастных к ответственности. Сейчас проводится перекрытие задвижек к населенным пунктам и подготовительные работы для ремонта газопровода. По оценкам специалистов для ликвидации аварии и возобновления поставок газа понадобится минимум 2 суток - добавили в КОВА.

Напомним

В 3 районах области планируют установить 19 когенерационных установок. Соответствующие меморандумы подписали Киевская областная государственная администрация, 6 территориальных общин и инвесторы.