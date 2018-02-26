Румыния осудила подготовку провокаций в школах Буковины
Киев • УНН
БУХАРЕСТ - КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Румынии решительно осуждает любые действия против школ с преподаванием на румынском языке в Украине, учитывая информацию, предоставленную Службой безопасности Украины о попытках России подготовить в них провокации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Румынии.
“Мы приняли к сведению информацию, публично представленную Службой безопасности Украины о попытках подпала школ, с преподаванием на румынском языке в Черновицкой области”, — отметили в МИД.
Министерство иностранных дел заявило, что в настоящее время предпринимает необходимые шаги для получения дополнительной информации об обстоятельствах, в которых эти попытки были сделаны, и о том, как украинские власти действовали в этой ситуации.
Как сообщал УНН, в СБУ заявили, что смогли предотвратить провокации (поджег и возможный подрыв) в школах с румынских языком преподавания, которые должен был реализовать гражданин РФ.