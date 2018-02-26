Румунія засудила підготовку провокацій в школах Буковини
Київ • УНН
БУХАРЕСТ - КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засуджує будь-які дії проти шкіл з викладанням румунською мовою в Україні, з огляду на інформацію, надану Службою безпеки України про спроби Росії підготувати в них провокації. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Румунії.
“Ми взяли до відома інформацію, публічно представлену Службою безпеки України про спроби підпалу шкіл, з викладанням румунською мовою в Чернівецькій області”, — відзначили в МЗС.
Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що в даний час вживає необхідних заходів для отримання додаткової інформації про обставини, в яких ці спроби були зроблені, і про те, як українська влада діяли в цій ситуації.
Як повідомляв УНН, в СБУ заявили, що змогли запобігти провокаціям (підпалам та можливому підриву) в школах з румунських мовою викладання, які повинен був реалізувати громадянин РФ.