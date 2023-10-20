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Румыния получит эффективную систему противодействия дронам на границе с Украиной на фоне атак рф - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Румыния будет иметь самую эффективную систему борьбы с дронами в Европе на границе с Украиной. Система будет защищать территорию Румынии от российских атак. Об этом со ссылкой на источники пишет румынское издание Hotnews, передает УНН.

Румыния получит эффективную систему противодействия дронам на границе с Украиной на фоне атак рф - СМИ

Детали

"Вскоре Румыния будет иметь новую технологию борьбы с беспилотниками от нескольких государств, которая будет установлена в стране на границе с Украиной, самая эффективная система борьбы с беспилотниками в Европе для защиты от российских атак", - сообщили изданию правительственные источники в пятницу.

Согласно данным источников, как сообщается, "в ближайшее время некоторые соглашения будут заключены между правительствами нескольких стран, очевидно, с согласия НАТО".

Дополнение

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил в среду в Киеве, что Румыния и Украина будут иметь "новый подход" для предотвращения атак россии на стратегическую инфраструктуру Украины на границе с Румынией.

"В рамках НАТО вместе со стратегическим партнером, Соединенными Штатами Америки, были приняты и другие меры для предотвращения подобных инцидентов", - заявил в среду премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, указывает Europa Liberă România, заявлял неделю назад, что Альянс увеличил количество самолетов, контролирующих воздушное пространство Румынии после обнаружения дронов.

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