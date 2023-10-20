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Румунія отримає ефективну систему протидії дронам на кордоні з Україною на тлі атак рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 187871 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Румунія матиме найефективнішу систему боротьби з дронами в Європі на кордоні з Україною. Система захищатиме територію Румунії від російських атак. Про це з посиланням на джерела пише румунське видання Hotnews, передає УНН.

Румунія отримає ефективну систему протидії дронам на кордоні з Україною на тлі атак рф - ЗМІ

Деталі

"Невдовзі Румунія матиме нову технологію боротьби з безпілотниками від кількох держав, яка буде встановлена ​​в країні на кордоні з Україною, найефективніша система боротьби з безпілотниками в Європі для захисту від російських атак", - повідомили виданню урядові джерела в п'ятницю.

Згідно з даними джерел, як повідомляється, "найближчим часом деякі угоди будуть укладені між урядами кількох країн, очевидно, за згодою НАТО".

Доповнення

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив у середу в Києві, що Румунія та Україна матимуть "новий підхід" для запобігання атакам росії на стратегічну інфраструктуру України на кордоні з Румунією.

"У межах НАТО разом зі стратегічним партнером, Сполученими Штатами Америки, були вжиті й інші заходи для запобігання подібним інцидентам", - заявив у середу прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, вказує Europa Liberă România, заявляв тиждень тому, що Альянс збільшив кількість літаків, які контролюють повітряний простір Румунії після виявлення дронів.

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