Румунія отримає ефективну систему протидії дронам на кордоні з Україною на тлі атак рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Румунія матиме найефективнішу систему боротьби з дронами в Європі на кордоні з Україною. Система захищатиме територію Румунії від російських атак. Про це з посиланням на джерела пише румунське видання Hotnews, передає УНН.
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"Невдовзі Румунія матиме нову технологію боротьби з безпілотниками від кількох держав, яка буде встановлена в країні на кордоні з Україною, найефективніша система боротьби з безпілотниками в Європі для захисту від російських атак", - повідомили виданню урядові джерела в п'ятницю.
Згідно з даними джерел, як повідомляється, "найближчим часом деякі угоди будуть укладені між урядами кількох країн, очевидно, за згодою НАТО".
Доповнення
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив у середу в Києві, що Румунія та Україна матимуть "новий підхід" для запобігання атакам росії на стратегічну інфраструктуру України на кордоні з Румунією.
"У межах НАТО разом зі стратегічним партнером, Сполученими Штатами Америки, були вжиті й інші заходи для запобігання подібним інцидентам", - заявив у середу прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, вказує Europa Liberă România, заявляв тиждень тому, що Альянс збільшив кількість літаків, які контролюють повітряний простір Румунії після виявлення дронів.