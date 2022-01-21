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Румыния назвала требования России "неприемлемыми", они "не могут быть предметом обсуждения"

Киев • УНН

 • 19282 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Министерство иностранных дел Румынии отвергло как "неуместные и безосновательные" заявления российского МИДа относительно военного присутствия НАТО в стране. Об этом сказано в заявлении МИД страны, пишет УНН.

Цитата

"МИД напоминает, что присутствие НАТО в союзных государствах, которое является результатом решений, принятых на самом высоком уровне лидерами союзников и реализуемых ответственными за это политическими и военными структурами союзников, является строго оборонительной реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации в Восточном соседстве, особенно с 2014 года, когда украинская территория Крыма была незаконно оккупирована Россией. Такое поведение продолжает усиливаться и сегодня, несмотря на попытки НАТО начать конструктивный диалог", - сказано в заявлении.

Детали

Как отметили в министерстве, требование к сокращению численности сил НАТО во всех странах Альянса, присоединившихся после 1997 года, в соответствии с позициями Москвы, "уже было однозначно отвергнуто как неприемлемое Североатлантическим альянсом как публично, так и в диалоге НАТО с Россией и США с Россией соответственно".

"Такая просьба неприемлема и не может быть предметом переговоров, учитывая, что позиция сдерживания и обороны неразрывно связана с механизмом коллективной обороны НАТО и является его неотъемлемой частью, на которую ни одно третье государство не может иметь право вето", - заявили в МИД.

Дополнение

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что так называемые "гарантии безопасности", требуемые Россией, предусматривают возвращение НАТО к конфигурации 1997 года. Это предполагает вывод сил Североатлантического союза с Болгарии и Румынии, которые в то время не были членами НАТО.

Так, у Лаврова спросили, что значит для Болгарии и Румынии требование России, что НАТО должно вернуться к конфигурации в 1997 году.

"Упомянутый Вами один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно четко и не допускает никаких двояких толкований. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являющихся членами НАТО на указанную дату. К ним относятся и Болгария, и Румыния", – заявил министр.

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