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Румынская валюта упала до исторического минимума на фоне успеха ультраправого кандидата в президенты - СМИ

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

Национальная валюта Румынии упала до рекордно низкого уровня на фоне возможного прихода к власти ультраправого кандидата в президенты. Национальный банк пытается сдержать падение валюты.

Румынская валюта упала до исторического минимума на фоне успеха ультраправого кандидата в президенты - СМИ

В Румынии национальная валюта упала до рекордно низкого уровня, евро торгуется на уровне 5,1222 лея, что на 0,45% меньше предыдущего курса 5,0991 лея. Это происходит на фоне возможного прихода к власти ультраправого кандидата в президенты Джордже Симиона, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Во вторник румынская валюта пересекла психологический порог в 5 леев после первого тура президентских выборов, на которых победил ультраправый кандидат, и отставки правительства во главе с социал-демократом Марселем Чолаку.

Пытаясь сдержать падение валюты, Национальный банк Румынии (BNR) вмешался на рынке, что привело к заметному росту процентных ставок. Трехмесячный индекс ROBOR вырос до 7,25%, что является самым высоким уровнем с января 2023 года. За последние несколько дней центральный банк потратил не менее 7 миллиардов евро на стабилизацию валюты.

Несмотря на попытки смягчить свою риторику и позиционировать себя как "румынского Мелони", Джордже Симион пока что не смог развеять беспокойство общественности или инвесторов. Симион объявил о планах сформировать правительство, которое будет состоять из ультраправых партий AUR и POT, если он победит во втором туре президентских выборов 18 мая.

Опрос, опубликованный в среду, показывает, что Симион имеет 38,9% поддержки, по сравнению с 31,3% у Никусора Дана. Еще 14,7% респондентов не определились, а 8,9% отказались отвечать.

В Румынии назначили главу правительства после отставки премьер-министра06.05.25, 12:24 • 6553 просмотра

По данным Verified Institute, если не учитывать тех, кто не определился, и тех, кто не ответил, результаты свидетельствуют о том, что Симион может получить 55,4% голосов, а Дан – 44,6%.

Возможность досрочных выборов вызвала беспокойство в бизнес-сообществе Румынии, поскольку процесс может длиться несколько месяцев, что продолжит политическую нестабильность.

Временный министр европейских фондов Марсель Болош заявил в четверг, что нет никаких обсуждений относительно потенциальной сделки с Международным валютным фондом (МВФ). Он добавил, что участие МВФ обычно сопровождается "более жесткими реформами", чем те, которые изложены в Национальном плане восстановления и устойчивости Румынии.

Он также выразил надежду, что эта эмоциональная реакция рынков и инвесторов вскоре утихнет.

Румыния в настоящее время имеет самый высокий дефицит бюджета в Европейском Союзе — 8,65% ВВП в 2024 году, по сравнению с 5,61% в 2023 году. Стоимость обслуживания государственного долга остается очень высокой из-за слабых кредитных рейтингов страны (Fitch: BBB-, S&P Global: BBB-, Moody’s: Baa3).

Дополнение

Лидер первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать предоставленную его страной помощь, в частности за систему Patriot.

Румыния не даст ни одного цента другой стране, а сосредоточится на своем собственном населении

- заявил Симион.
Павел Зинченко

Павел Зинченко

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