Румунська валюта впала до історичного мінімуму на тлі успіху ультраправого кандидата в президенти - ЗМІ

В Румунії національна валюта впала до рекордно низького рівня, євро торгується на рівні 5,1222 лея, що на 0,45% менше попереднього курсу 5,0991 лея. Це відбувається на тлі можливого приходу до влади ультраправого кандидата в президенти Джордже Сіміона, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

У вівторок румунська валюта перетнула психологічний поріг у 5 леїв після першого туру президентських виборів, на яких переміг ультраправий кандидат, та відставки уряду на чолі з соціал-демократом Марселем Чолаку.

Намагаючись стримати падіння валюти, Національний банк Румунії (BNR) втрутився на ринку, що призвело до помітного зростання процентних ставок. Тримісячний індекс ROBOR зріс до 7,25%, що є найвищим рівнем з січня 2023 року. За останні кілька днів центральний банк витратив щонайменше 7 мільярдів євро на стабілізацію валюти.

Попри спроби пом'якшити свою риторику та позиціонувати себе як "румунського Мелоні", Джордже Сіміон поки що не зміг розвіяти занепокоєння громадськості чи інвесторів. Сіміон оголосив про плани сформувати уряд, який складатиметься з ультраправих партій AUR та POT, якщо він переможе у другому турі президентських виборів 18 травня.

Опитування, опубліковане в середу, показує, що Сіміон має 38,9% підтримки, порівняно з 31,3% в Нікусора Дана. Ще 14,7% респондентів не визначилися, а 8,9% відмовилися відповідати.

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За даними Verified Institute, якщо не враховувати тих, хто не визначився, та тих, хто не відповів, результати свідчать про те, що Сіміон може отримати 55,4% голосів, а Дан – 44,6%.

Можливість дострокових виборів викликала занепокоєння в бізнес-спільноті Румунії, оскільки процес може тривати кілька місяців, що продовжить політичну нестабільність.

Тимчасовий міністр європейських фондів Марсель Болош заявив у четвер, що немає жодних обговорень щодо потенційної угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Він додав, що участь МВФ зазвичай супроводжується "жорсткішими реформами", ніж ті, які викладені в Національному плані відновлення та стійкості Румунії.

Він також висловив сподівання, що ця емоційна реакція ринків та інвесторів незабаром вщухне.

Румунія наразі має найвищий дефіцит бюджету в Європейському Союзі — 8,65% ВВП у 2024 році, порівняно з 5,61% у 2023 році. Вартість обслуговування державного боргу залишається дуже високою через слабкі кредитні рейтинги країни (Fitch: BBB-, S&P Global: BBB-, Moody’s: Baa3).

Доповнення

Лідер першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон заявив, що Україна має компенсувати надану його країною допомогу, зокрема за систему Patriot.