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Румынская АЭС готовится остановить второй энергоблок из-за обмеления Дуная — СМИ

Киев • УНН

 • 1576 просмотра

Румынская АЭС "Чернаводэ" начала подготовку к остановке второго энергоблока из-за критически низкого уровня воды в Дунае. Власти планируют компенсировать потери электроэнергии импортом и внутренними источниками.

Румынская АЭС готовится остановить второй энергоблок из-за обмеления Дуная — СМИ

Румынская АЭС "Чернаводэ" начала техническую подготовку к контролируемой остановке второго энергоблока из-за крайне низкого уровня воды в Дунае. Министерство энергетики Румынии сообщило, что речь идет о превентивной мере, а выпадающие объемы электроэнергии планируют компенсировать за счет импорта и других внутренних источников, передает УНН со ссылкой на G4Media и Newsmaker.

Детали

По данным издания, второй энергоблок могут остановить уже на этой неделе, если прогнозы уровня воды в Дунае останутся неблагоприятными.

Компания Nuclearelectrica также задействовала механизм форс-мажора по контрактам на продажу электроэнергии из-за сильной гидрологической засухи и недостаточного уровня воды для охлаждения АЭС.

Румынские власти заверили, что подготовили меры для поддержания стабильности энергосистемы. В частности, речь идет об импорте электроэнергии и использовании дополнительных внутренних генерирующих мощностей.

Добавим

АЭС "Чернаводэ" использует воду Дуная в системах охлаждения. Как пишет Euronews România, из-за снижения уровня реки до критических значений поддерживать работу станции становится все сложнее.

Если второй энергоблок будет отключен от национальной энергосистемы, Румыния временно останется без производства атомной электроэнергии, поскольку первый энергоблок сейчас также не работает.

Власти одновременно пытаются поддерживать баланс энергосистемы за счет дополнительного внутреннего производства и импорта. На Дунае также продолжаются работы, которые должны создать условия для возможного перезапуска второго энергоблока, когда это позволит гидрологическая ситуация.

По данным директора АЭС "Чернаводэ", сейчас второй энергоблок вырабатывает около 680 МВт электроэнергии.

Румыния заявила о закупке электроэнергии из Украины из-за дефицита03.08.26, 14:30 • 3661 просмотр

Напомним

Министерство обороны Румынии сообщило о контролируемых взрывах на реке с целью увеличения стока Дуная и обеспечения работы атомной электростанции Чернавода (Cernavoda).

Контекст

Данные Национальной администрации румынских вод показывают, что поток на входе в страну в воскресенье достиг 1600 кубических метров в секунду, с тенденцией к снижению до 1450 кубических метров в секунду к концу недели.

В Венгрии эта ситуация даже привела к закрытию АЭС "Пакш", которая работала более 40 лет, из-за нехватки воды для охлаждения.

Падение уровня Дуная представляет серьезную угрозу для производства энергии в Румынии, особенно для работы энергоблока №2 Чернаводской атомной электростанции, единственного действующего в настоящее время блока. Правительство проанализировало несколько технических решений, включая строительство водоотводных дамб для перенаправления части воды в Старый Дунай и, косвенно, в реакторную зону.

Антонина Туманова

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