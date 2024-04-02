Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

В 2024 году власти Румынии не выделяли никакой финансовой помощи украинским беженцам, сообщает Euractiv со ссылкой на Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Украинские беженцы, ищущие убежища в Румынии, получили определенную финансовую поддержку в феврале, но это были выплаты с конца 2023 года.

Помощь украинским беженцам также была задержана в прошлом году из-за дефицита бюджета, что привело к протестам нескольких десятков украинских беженцев перед Министерством финансов в ноябре 2023 года.

До апреля 2023 года помощь предоставлялась через программу "50/20", которая выделяла 50 лей (10 евро) на проживание и 20 лей на ежедневное питание. Эти деньги не предоставлялись непосредственно беженцам, а передавались румынским хозяевам.

С мая 2023 года правительство уменьшило помощь до 750 леев (150 евро) в месяц для отдельных лиц и 2000 леев (402 евро) в месяц для семей, с дополнительными 600 леями (120 евро) на человека на расходы на питание. Взрослые должны были быть зарегистрированы в окружных агентствах занятости, муниципалитете Бухареста или трудоустроены в Румынии, а дети должны были быть зачислены в школу, чтобы получить право на помощь.

По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на февраль 2024 года в Румынии находилось более 78 тысяч украинцев.

Дополнение

В интервью Free Europe в мае 2023 года Рамона Кириак, глава представительства Европейской комиссии в Румынии, отметила, что Бухарест также имеет доступ к европейским фондам для решения проблемы.

На уровне ЕС Румыния занимает восьмое место по количеству украинских беженцев.

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