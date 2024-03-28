Латвия выделит более 4 млн евро на курсы для интеграции украинских беженцев

В этом году правительство Латвии предоставит Фонду социальной интеграции (SIF) 4,44 млн евро для обеспечения культурно-ориентационных курсов и интеграционных мероприятий для украинских беженцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства Латвии, передает УНН.

Детали

Правительство Латвии поддержало предложение Министерства культуры страны выделить Фонду социальной интеграции 4,44 млн евро для организации бесплатных курсов и интеграционных мероприятий для украинских граждан, находящихся в Латвии.

Фонд объявит конкурс для отбора проектов, чтобы обеспечить доступность курсов и мероприятий для украинских гражданских лиц во всех регионах Латвии, ближе всего к их текущему месту жительства.

Уточняется, что украинцам будут предложены курсы культурной ориентации, которые будут включать изучение истории Латвии, культурной среды, а также 20-часовой курс государственного языка, языковые клубы и информацию о государственных и муниципальных услугах. Дополнительно будут проводиться мероприятия по облегчению интеграции в латвийское общество, такие как лагеря, семинары, а также культурные, спортивные и семейные события.

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