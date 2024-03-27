В Латвии выставляют на торги "Дом москвы", средства передадут Украине

Правительство Латвии приняло решение продать земельный участок в центре Риги, на котором расположен "Дом москвы", ранее он принадлежал правительству столицы рф и был национализирован по решению Сейма. Об этом сообщает LSM, пишет УНН.

Дом москвы" и земельный участок будут переданы Минфину, а тот позволит предприятию Valsts nekustamie īpašumi продать эту недвижимость с торгов. Стоимость участка составляет 517 083 евро, здания - 2 348 340 евро, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что средства, полученные на аукционе (после вычета административных расходов), планируется передать на поддержку Украины, поэтому в Сейм подадут специальные поправки к закону. В издании предположили, что здание не удастся продать быстро, поэтому сделка может не состояться в течение 2024 года.

Напомним

Сейм Латвии проголосовал за национализацию рижского "Дома москвы", ссылаясь на угрозу национальной безопасности от политических мероприятий, проводимых там под видом культуры.