Загрожує національній безпеці: Сейм Латвії поставив націоналізувати "Будинок москви" у Ризі
Київ • УНН
Сейм Латвії проголосував за націоналізацію ризького "Будинку Москви", посилаючись на загрозу національній безпеці від політичних заходів, що проводяться там під виглядом культури.
Сейм Латвії підтримав націоналізації "Будинку Москви", який знаходиться у Ризі. Про це з посиланням на Delfi, передає УНН.
Деталі
"За" перехід споруди у державну власність проголосувало 70 депутатів, "проти" були 11 депутатів, при цьому 9 депутатів не голосували. Розгляд законопроєкту ініціювала Комісія Сейму з національної безпеки, очолювана депутатом Айнаром Латковскісом.
Головним аргументом на користь націоналізації будівлі стало те, що під прикриттям культурних заходів та освіти у "Будинку Москви" проходили політичні заходи, що загрожують національній безпеці Латвії.
Автори цієї ініціативи впевнені, що ліквідація "Будинку Москви", який є символом російської політики щодо співвітчизників, усуне загрозу нацбезпеці та державності Латвії.
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У виданні наголошують, що відтепер подальшу долю будівлі вирішує уряд. Журналісти допускають, що нерухомість можуть продати на аукціоні.
Доповнення
Зазначається, що права володіння на "Будинок Москви" закріплені за Департаментом власності міста Москви. Обов'язок юридичного представництва історично належав АТ Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams, що належить Департаменту власності міста Москви
Згідно з латвійським законопроєктом з 10 березня 2020 року права належать представництву іноземного комерсанта - унітарному підприємству міста Москви "Московський центр міжнародного співробітництва", за яким у Земельній книзі закріплено майнові права на невизначений час
Своєю чергою, фактичним власником "Московського центру міжнародного співробітництва" вважається президент росії володимир путін.
Нагадаємо
Понад 1000 росіян у Латвії загрожує депортація через невиконання умов, необхідних для продовження їхнього перебування в країні. Голова міграційної служби Латвії Майра Розе зазначила, що багато з них все ще намагаються отримати дозвіл на проживання.