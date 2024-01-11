Сейм Латвии поддержал национализации "Дома москвы", который находится в Риге. Об этом со ссылкой на Delfi, передает УНН.

Детали

"За" переход сооружения в государственную собственность проголосовало 70 депутатов, "против" были 11 депутатов, при этом 9 депутатов не голосовали. Рассмотрение законопроекта инициировала Комиссия Сейма по национальной безопасности, возглавляемая депутатом Айнаром Латковскисом.

Главным аргументом в пользу национализации здания стало то, что под прикрытием культурных мероприятий и образования в "Доме Москвы" проходили политические мероприятия, угрожающие национальной безопасности Латвии.

Авторы этой инициативы уверены, что ликвидация "Дома Москвы", который является символом российской политики в отношении соотечественников, устранит угрозу нацбезопасности и государственности Латвии.

Латвия конфисковала у пьяных водителей и передала Украине автомобили почти на миллион евро

В издании отмечают, что отныне дальнейшую судьбу здания решает правительство. Журналисты допускают, что недвижимость могут продать на аукционе.

Дополнение

Отмечается, что права владения на "дом москвы" закреплены за Департаментом собственности города Москвы. Обязанность юридического представительства исторически принадлежала АО Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams, принадлежащему Департаменту собственности города Москвы

Согласно латвийскому законопроекту с 10 марта 2020 года права принадлежат представительству иностранного коммерсанта - унитарному предприятию города Москвы "Московский центр международного сотрудничества", за которым в Земельной книге закреплены имущественные права на неопределенное время

В свою очередь, фактическим владельцем "Московского центра международного сотрудничества" считается президент россии владимир путин.

Напомним,

Более 1000 россиян в Латвии грозит депортация из-за невыполнения условий, необходимых для продолжения их пребывания в стране. Глава миграционной службы Латвии Майра Розе отметила, что многие из них все еще пытаются получить вид на жительство.