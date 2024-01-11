Угрожает национальной безопасности: Сейм Латвии поставил национализировать "Дом москвы" в Риге
Сейм Латвии проголосовал за национализацию рижского "Дома москвы", ссылаясь на угрозу национальной безопасности от политических мероприятий, проводимых там под видом культуры.
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
Украина может провести судебную реформу по примеру Франции после Второй мировой войны, которая очистила всех судей Верховного суда на фоне коррупционных скандалов.
Соратник Гройсмана выступил в защиту московского патриархата
Соратник Гройсмана выступил в защиту московского патриархата.
Кулеба и Ермак встретятся с Сийярто в Ужгороде в конце января - МИД
Кулеба и Ермак встретятся с венгерским премьером Сийярто в Ужгороде, чтобы спланировать встречу Зеленского с Орбаном.
"Принято общее решение" - Стефанчук объяснил, почему законопроект о мобилизации возвращают правительству
Возвращение Кабмину законопроекта о мобилизации - общая позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства, сообщил спикер Рады Стефанчук.
В Днепре разоблачили группу злоумышленников, державших в трудовом рабстве полсотни человек
Правоохранители разоблачили группу людей, которые держали 50 человек в трудовом рабстве. Подозреваемые забирали у жертв документы, угрожали им и обеспечивали плохие условия проживания.
Лидеры должны выполнять это решение: Зеленский об инициативе ЕС предоставить Украине миллион артснарядов
Зеленский призывает лидеров стран выполнить свое обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов, подчеркивая необходимость своевременной доставки.
На временно оккупированных территориях рф продолжает вести скрытую принудительную мобилизацию
россия скрыто проводит мобилизацию на оккупированных украинских территориях путем принудительной паспортизации и регистрации местных жителей как "добровольцев" в армии.
Минобороны утвердило второй вид бронежилета для военнослужащих: какие особенности
Украина утвердила новый бронежилет для военнослужащих.
На Черниговщине российская ДРГ расстреляла гражданского мужчину - СМИ
Российская ДРГ убила водителя гражданского школьного автобуса в Черниговской области вблизи российской границы.