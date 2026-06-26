Румыния поднимала вертолет из-за атаки рф на Украину вблизи границы

Еврокомиссия предлагает дать временную защиту украинцам еще на год, но с нюансом для военнообязанных

Свириденко подвела итоги URC2026 – Украина заключила 160 соглашений на сумму более 10 млрд евро

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Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян

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Врач объяснила причины пользы движения и физической активности для беременных

Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войне

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения

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В беларуси заявили, что готовы пропускать украинцев в свои леса за ягодами и грибами - в ГПСУ говорят, что не получали подобных сообщений

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Дело врачей Odrex уже более месяца не может перейти к рассмотрению по существу, больничный защитницы в очередной раз отложил подготовительное заседание

В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортаж