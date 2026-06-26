Румыния поднимала вертолет из-за атаки рф на Украину вблизи границы
Киев • УНН
Румыния подняла военный вертолет IAR 330 Puma для мониторинга атаки рф на Украину в 31 км от Сулины. О вторжении в воздушное пространство не сообщалось.
Румыния подняла в воздух военный вертолет из-за атаки рф на Украину вблизи румынской границы, сообщили в пятницу в Министерстве национальной обороны Румынии, пишет УНН.
Детали
"В ночь с 25 на 26 июня российская федерация осуществила новую волну атак беспилотников, направленных против гражданских объектов и инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией", - говорится в сообщении.
"Вертолет IAR 330 Puma румынских ВВС поднялся в воздух в 03:57 для мониторинга воздушной обстановки, отслеживая движение воздушных целей в 31 км к востоку от Сулины", - указали в Минобороны Румынии.
Сообщается, что было оповещение населения в северной части уезда Тулча.
Воздушная тревога, как указано, прекратилась в 04:23.
"О несанкционированных вторжениях в воздушное пространство или случаях столкновения каких-либо летательных аппаратов с землей не сообщалось", - отметили в Минобороны Румынии.
Министерство национальной обороны Румынии, как указано, "информирует союзные структуры в режиме реального времени о ситуациях, вызванных этими атаками, и поддерживает с ними постоянный контакт".
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