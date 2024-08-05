Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп

Директор юридического департамента НБУ - глава Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц Александр Зима должен быть отстранен от исполнения обязанностей на время расследования уголовного производства, в котором он фигурирует. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Во-первых, если против чиновника такого ранга возбуждено уголовное производство - он должен быть на время проверки отстранен от исполнения обязанностей. Не уволен, а именно отстранен на время проверки", - отметил Мосийчук.

По его словам, Зима до сих пор не отстранен от исполнения обязанностей директора юридического департамента и главы Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц из-за того, что действует круговая порука.

"Почему это у нас не происходит - потому что у нас действует круговая порука, что журналисты поговорят и забудут, а мы тем временем все порешаем. Ситуация изменится, только когда изменится система власти", - убежден бывший нардеп.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.

Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Соучредитель "АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.