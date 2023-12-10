Руководитель отдела дизайна iPhone и AppleWatch Тан Тан уйдет в отставку в феврале - Bloomberg

Исполнительный директор Apple Inc. Танг Тан, который отвечает за дизайн iPhone и "умных" часов AppleWatch, покинет компанию в феврале. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией, передает УНН.

Детали

По данным агентства, в компании будет проведено перераспределение обязанностей.

Ричард Дин, возглавляющий направление дизайна продуктов iPhone, после ухода Танг Тана будет напрямую подчиняться Джону Тернусу - старшему вице-президенту по разработке аппаратного обеспечения.

Кейт Берджерон, в ведении которой было направление разработки Mac, будет отвечать за дизайн AppleWatch.

Bloomberg отмечает, что Танг Тан также занимался двумя командами, которые занимались аксессуарами и участвовали в создании наушников AirPods. Эти направления возьмет на себя Мэттью Костелло, который ранее работал над наушниками Beats и "умной" колонкой HomePod.

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