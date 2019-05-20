Движение всеми улицами Киева восстановлен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Киеве возобновлено движение всеми улицами после перекрытия на время проведения торжественных мероприятий по случаю инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы патрульной полиции Киева.
"Движение всеми улицами Киева восстановлено", - отметили в ведомстве по состоянию на 14:04.
Ранее, около 13:00, Патрульная полиция сообщала о восстановлении движения Днепровским спуском и улицей Парковой.
Напомним, ранее УНН сообщал, что на дорогах столицы, в частности в центральной части, в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоянию на 12:15 еще наблюдается затруднение движения.