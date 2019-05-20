Інавгурація відбулась, а затори у Києві залишились

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КИЇВ. 20 травня. УНН. На дорогах столиці, зокрема у центральній частині, у день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського станом на 12:15 досі спостерігається ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, рух досі тимчасово перекрито по вулицях:

• алея Героїв Крут від площі Андрія Первозванного до площі Слави;
• вулиця Івана Мазепи від площі Слави до станції метро “Арсенальна”;
• вулиця Михайла Грушевського від вулиці Московської до Петрівської алеї;
• вулиця Шовковична від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;
• Паркова дорога від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут;
• Дніпровський узвіз від паркової дороги до Набережного шосе;
• вулиця Круглоуніверситетська від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;
• частково - вулиця Інститутська між вулицями Ольгинська та Банківська, а також перед Кловським узвозом.

Окрім того, ускладнення руху помітне на вулицях Новокостянтинівській, Саксаганського, Мечникова, Великій Житомирській, Центральній, Митрополита Андрея Шептицького, а також на проспектах Перемоги, академіка Палладіна та на проспекті Соборності.

Частково затори помітні на Великій окружній дорозі.

Також "стоїть" міст Північний у бік Правого берега. На інших мостах столиці можна проїхати вільно.

Як повідомляв УНН, деякі вулиці Києва тимчасово відкрили для руху.

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