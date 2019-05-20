Инаугурация состоялась, а пробки в Киеве остались
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. На дорогах столицы, в частности в центральной части, в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 12:15 еще наблюдается затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, движение до сих пор временно перекрыто по улицам:
• аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
• улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро "Арсенальная";
• улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;
• улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
• Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;
• Днепровский спуск от парковой дороги к Набережному шоссе;
• улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
• частично - улица Институтская между улицами Ольгинская и Банковая, а также перед Кловским спуском.
Кроме того, осложнение движения заметно на улицах Новоконстантиновской, Саксаганского, Мечникова, Большой Житомирской, Центральной, Митрополита Андрея Шептицкого, а также на проспектах Победы, академика Палладина и на проспекте Соборности.
Частично пробки заметны на Большой окружной дороге.
Также "стоит" мост Северный в сторону Правого берега. На остальных мостах столицы можно проехать свободно.
Как сообщал УНН, некоторые улицы Киева временно открыли для движения.