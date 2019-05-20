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Рух усіма вулицями Києва відновлений

Рух усіма вулицями Києва відновлений

Київ • УНН

 • 11252 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. У Києві відновлений рух усіма вулицями після перекриття на час проведення урочистих заходів з нагоди інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Патрульної поліції Києва.

“Рух усіма вулицями Києва відновлено”, — зазначили у відомстві станом на 14:04.

Раніше, близько 13:00, Патрульна поліція повідомляла про відновлення руху Дніпровським узвозом та вулицею Парковою.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на дорогах столиці, зокрема у центральній частині, у день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського станом на 12:15 досі спостерігається ускладнення руху.

Українські Національні Новини

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