Рух усіма вулицями Києва відновлений
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Києві відновлений рух усіма вулицями після перекриття на час проведення урочистих заходів з нагоди інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Патрульної поліції Києва.
“Рух усіма вулицями Києва відновлено”, — зазначили у відомстві станом на 14:04.
Раніше, близько 13:00, Патрульна поліція повідомляла про відновлення руху Дніпровським узвозом та вулицею Парковою.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на дорогах столиці, зокрема у центральній частині, у день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського станом на 12:15 досі спостерігається ускладнення руху.