Движение транспорта с ул. Соборности на б-р Дружбы Народов в Киеве ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. 21-25 апреля ограничат движение транспорта с ул. Соборности на б-р Дружбы Народов из-за ремонта железобетонной плиты пролетного строения. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 21:00 21 апреля до 06:00 25 апреля в связи с ремонтом железобетонной плиты пролетного строения будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с ул. Соборности на б-р Дружбы Народов", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом, и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.
Как сообщал УНН 20 апреля, 21-24 апреля движение транспорта на ул.Трухановской и части ул.Крещатик будет запрещено.