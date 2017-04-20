Движение транспорта с ул. Соборности на б-р Дружбы Народов в Киеве ограничат

"С 21:00 21 апреля до 06:00 25 апреля в связи с ремонтом железобетонной плиты пролетного строения будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с ул. Соборности на б-р Дружбы Народов", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом, и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.

Как сообщал УНН 20 апреля, 21-24 апреля движение транспорта на ул.Трухановской и части ул.Крещатик будет запрещено.