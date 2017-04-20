Рух транспорту з просп. Соборності на б-р Дружби Народів у Києві обмежать

"Із 21:00 21 квітня до 06:00 25 квітня в зв’язку з ремонтом залізобетонної плити прогонової будови буде обмежено рух транспорту в першій смузі руху в напрямку з просп. Соборності на б-р Дружби Народів", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом, та, за можливості, обирати інші маршрути руху.

Як повідомляв УНН 20 квітня, 21-24 квітня рух транспорту на вул.Труханівській і частині вул.Хрещатик буде заборонено.