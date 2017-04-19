Движение транспорта возобновили на трех трассах Днепропетровской области
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Днепропетровской области восстановили движение на трех автодорогах, ранее перекрытых из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ Днепропетровской ОГА, передает УНН-Центр.
Транспорт теперь может двигаться на трассах Харьков — Красноград — Перещепино, Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, Борисполь — Днепр — Запорожье.
До сих пор ограничено движение по дороге Знаменка — Луганск — Изварино. На этом автодороги расчищают дорогу четыре единицы техники.
Напомним, движение грузовиков временно ограничили в Днепре.
В области обесточены 190 населенных пунктов.