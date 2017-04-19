Движение транспорта возобновили на трех трассах Днепропетровской области

Транспорт теперь может двигаться на трассах Харьков — Красноград — Перещепино, Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, Борисполь — Днепр — Запорожье.

До сих пор ограничено движение по дороге Знаменка — Луганск — Изварино. На этом автодороги расчищают дорогу четыре единицы техники.

Напомним, движение грузовиков временно ограничили в Днепре.

В области обесточены 190 населенных пунктов.