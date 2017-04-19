Рух транспорту відновили на трьох трасах Дніпропетровщини
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 19 квітня. УНН. На Дніпропетровщині відновили рух трьома автошляхами, раніше перекритими через негоду. Про це повідомили в департаменті ЖКГ Дніпропетровської ОДА, передає УНН-Центр.
Транспорт тепер може рухатися на трасах Харків — Красноград — Перещепине, Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя.
Досі обмежений рух дорогою Знам’янка — Луганськ — Ізварине. На цьому автошляху розчищають дорогу чотири одиниці техніки.
Нагадаємо, рух вантажівок тимчасово обмежили у Дніпрі.
На Дніпропетровщині знеструмлено 190 населених пунктів.