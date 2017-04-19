Рух транспорту відновили на трьох трасах Дніпропетровщини

Транспорт тепер може рухатися на трасах Харків — Красноград — Перещепине, Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя.

Досі обмежений рух дорогою Знам’янка — Луганськ — Ізварине. На цьому автошляху розчищають дорогу чотири одиниці техніки.

Нагадаємо, рух вантажівок тимчасово обмежили у Дніпрі.

На Дніпропетровщині знеструмлено 190 населених пунктів.