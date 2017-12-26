Движение транспорта по Южному мосту в Киеве частично ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. По данным Киевавтодора, в ночь на 27 декабря движение трaнспорта Южным мостом в столице частично ограничат, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Отмечают, что движение будет ограничено из-за ремонта деформационного шва в направлении движения на Надднепрянское шоссе с проспекта Бажана.
"С 22:00 26 декабря до 6:00 27 декабря в связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация попросила прощения за временные неудобства, связанные с ремонтом.
Напомним, во время новогодних праздников в работу пассажирского транспорта внесены изменения.