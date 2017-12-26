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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Рух транспорту Південним мостом у Києві частково обмежать

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. За даними Київавтодору, у ніч проти 27 грудня рух трaнспорту Південним мостом у столиці чaстково обмежaть, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Рух транспорту Південним мостом у Києві частково обмежать

Зазначають, що рух буде обмежено через ремонт деформаційного шва у напрямку руху на Наддніпрянське шосе з проспекту Бажана.

"Із 22:00 26 грудня до 6:00 27 грудня у зв’язку з ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході у напрямку руху з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація попросила вибачення за тимчасові незручності, пов'язані з ремонтом.

Нагадаємо, під час новорічних свят у роботу пасажирського транспорту внесуть зміни.

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