Рух транспорту Південним мостом у Києві частково обмежать
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За даними Київавтодору, у ніч проти 27 грудня рух трaнспорту Південним мостом у столиці чaстково обмежaть, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Зазначають, що рух буде обмежено через ремонт деформаційного шва у напрямку руху на Наддніпрянське шосе з проспекту Бажана.
"Із 22:00 26 грудня до 6:00 27 грудня у зв’язку з ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході у напрямку руху з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація попросила вибачення за тимчасові незручності, пов'язані з ремонтом.
Нагадаємо, під час новорічних свят у роботу пасажирського транспорту внесуть зміни.