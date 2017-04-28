Движение транспорта на ул. 9 мая в Киеве будет ограничено 30 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Из-за ремонта с 08:00 до 18:00 30 апреля движение транспорта на участке от ул. Академика Королева до просп. Отрадный будет ограничено. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 08:00 до 18:00 30 апреля во связи с ремонтом на ул. 9 мая движение транспорта на участке от ул. Академика Королева до ул. Отрадного будет ограничено", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
Как сообщал УНН 28 апреля, капитальный дорожный ремонт продлится на Левобережной площади в Киеве.
Также в работе киевских троллейбусов 28 апреля и 2 мая произойдут изменения.