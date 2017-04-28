Рух транспорту на вул. 9 Травня у Києві буде обмежено 30 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Через ремонт з 08:00 до 18:00 30 квітня рух транспорту на ділянці від вул. Академіка Корольова до просп. Відрадного буде обмежено. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"З 08:00 до 18:00 30 квітня у зв’язку з ремонтом на вул. 9 Травня рух транспорту на ділянці від вул. Академіка Корольова до просп. Відрадного буде обмежено", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.
Як повідомляв УНН 28 квітня, капітальний дорожній ремонт триватиме на Лівобережній площі у Києві.
Також у роботі київських тролейбусів 28 квітня і 2 травня відбудуться зміни.