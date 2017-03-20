Движение транспорта на мосту Метро в Киеве ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Движение транспорта по мосту Метро через Русановскую протоку будет ограничено в ночное время 20, 21 и 22 марта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
В связи с ремонтом деформационных швов на мосту Метро через Русановскую протоку будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ в направлении движения с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе:
с 21:00 20 марта в 6:00 21 марта;
с 21:00 21 марта до 06:00 22 марта;
с 21:00 22 марта до 6:00 23 марта.
Напомним, что сегодня утром на Южном мосту в Киеве из-за ДТП образовалась большая пробка.