Движение транспорта на мосту Метро в Киеве ограничат

В связи с ремонтом деформационных швов на мосту Метро через Русановскую протоку будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ в направлении движения с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе:

с 21:00 20 марта в 6:00 21 марта;

с 21:00 21 марта до 06:00 22 марта;

с 21:00 22 марта до 6:00 23 марта.

Напомним, что сегодня утром на Южном мосту в Киеве из-за ДТП образовалась большая пробка.