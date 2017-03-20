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Рух транспорту на мості Метро в Києві обмежать

Рух транспорту на мості Метро в Києві обмежать

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Рух транспорту мостом Метро через Русанівську протоку буде обмежено у нічні часи 20, 21 та 22 березня. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

У зв’язку з ремонтом деформаційних швів на мосту Метро через Русанівську протоку буде обмежено рух транспорту в місці виконання робіт у напрямку руху з Броварського проспекту на Наддніпрянське шосе:

з 21:00 20 березня до 06:00 21 березня;
з 21:00 21 березня до 06:00 22 березня;
з 21:00 22 березня до 06:00 23 березня.

Нагадаємо, що сьогодні вранці на Південному мосту в Києві через ДТП утворився великий затор.

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