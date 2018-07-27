Движение транспорта по Крещатику возобновлено
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. После Крестного хода паломников УПЦ МП в центре Киева полиция возобновила движение транспорта по Крещатику, передает корреспондент УНН.
Стоит отметить, что пробок нет, - автомобили движутся быстро.
Напомним, завтра из-за Крестного ход паломников УПЦ КП движение в центре столицы на время будет вновь перекрыто.
Как сообщал УНН, по подсчетам правоохранительных органов в Крестном ходе УПЦ МП приняли участие в 20 000 граждан.
Верующие, которые сегодня участвовали в крестном ходе УПЦ МП, пришли к Киево-Печерской лавре с Владимирской горки в Киеве. Однако, мероприятия, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины, продолжаются, и правоохранители продолжат усиленно нести службу до вечера.