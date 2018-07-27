Рух транспорту Хрещатиком відновлено

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Після Хресної ходи паломників УПЦ МП центром Києва поліція відновила рух транспорту Хрещатиком, передає кореспондент УНН.

Варто зазначити, що заторів немає – автомобілі рухаються швидко.

Нагадаємо, завтра через Хресну ходу паломників УПЦ КП рух у центрі столиці на певний час буде знову перекрито.

Як повідомляв УНН, за підрахунками правоохоронних органів у Хресній ході УПЦ МП взяли участь до 20 тисяч громадян.

Віряни, які сьогодні брали участь у Хресній ході УПЦ МП, дійшли до Києво-Печерської лаври з Володимирської гірки у Києві. Однак, заходи, присвячені відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, продовжуються, і правоохоронці продовжать посилено нести службу аж до вечора.

Українські Національні Новини

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Київ

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