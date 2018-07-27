Рух транспорту Хрещатиком відновлено

Варто зазначити, що заторів немає – автомобілі рухаються швидко.



Нагадаємо, завтра через Хресну ходу паломників УПЦ КП рух у центрі столиці на певний час буде знову перекрито.



Як повідомляв УНН, за підрахунками правоохоронних органів у Хресній ході УПЦ МП взяли участь до 20 тисяч громадян.



Віряни, які сьогодні брали участь у Хресній ході УПЦ МП, дійшли до Києво-Печерської лаври з Володимирської гірки у Києві. Однак, заходи, присвячені відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, продовжуються, і правоохоронці продовжать посилено нести службу аж до вечора.