Движение поврежденным мостом на Кирилловской закрыто: показали схему объезда
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Движение путепроводом, где произошло разрушение дорожного покрытия на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской в столице, временно перекрыли. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
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"25 июля... прошло выездное заседание комиссии ТЭБ и ЧС относительно частичного разрушения дорожного покрытия на пересечении улицы Елены Телиги и улицы Кирилловской. Решено временно перекрыть мост для движения", - сообщили спасатели.
При этом в пресс-службе КГГА отметили, что движение будет восстановлено 26 июля во второй половине дня.
Движение транспорта организовано по схеме:
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- в направлении ст. м. "Шулявская": ул. Богатырская - ул. Луговая - ул. Я.Ивашкевича - ул. Вышгородская - ул. Сырецкая - ул. Ольжича - дальше по улице Е.Телиги;
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- в направлении ст. м. "Почайна": ул. Ольжича - ул. Сырецкая - ул. С.Скляренко - дальше по проспекту С.Бандеры.
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Напомним, непогода 25 июля повредила столичный путепровод.