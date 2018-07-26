Движение поврежденным мостом на Кирилловской закрыто: показали схему объезда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последствия непогоды в Киеве: поваленные деревья с билбордом и подтопления

"25 июля... прошло выездное заседание комиссии ТЭБ и ЧС относительно частичного разрушения дорожного покрытия на пересечении улицы Елены Телиги и улицы Кирилловской. Решено временно перекрыть мост для движения", - сообщили спасатели.

При этом в пресс-службе КГГА отметили, что движение будет восстановлено 26 июля во второй половине дня.

Движение транспорта организовано по схеме:



в направлении ст. м. "Шулявская": ул. Богатырская - ул. Луговая - ул. Я.Ивашкевича - ул. Вышгородская - ул. Сырецкая - ул. Ольжича - дальше по улице Е.Телиги;



в направлении ст. м. "Почайна": ул. Ольжича - ул. Сырецкая - ул. С.Скляренко - дальше по проспекту С.Бандеры.



Напомним, непогода 25 июля повредила столичный путепровод.